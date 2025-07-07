Исполнительный директор NAUDI Гончаров поддержал "Defence City"

Преимущество "Defence City" — положение по защите информации об оборонных предприятиях

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) поддерживает концепт "Defence City", в котором заложены инициативы, направленные на развитие оборонных индустрий. Исполнительный директор Ассоциации Сергей Гончаров назвал этот концепт действенным правовым режимом, работающим в пользу украинских оружейников.

Об этом он заявил в прямом эфире "Эспрессо TV", передает Цензор.НЕТ. По мнению Гончарова, основное преимущество "Defence City" — положение по защите информации об оборонных предприятиях, вопросах экспорта, взаимодействии с иностранными компаниями, экономической поддержки отрасли, в том числе из-за уменьшения налоговой нагрузки на производителей.

Он подчеркнул, что в документе заложены важные положения о правоохранительном контроле и безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Ведь уже зафиксированы случаи необоснованного открытия уголовных дел против оборонных предприятий.

"Уголовные дела могут годами оставаться открытыми без следственных действий. Практика "сначала откроем дело, а затем разберемся" создает серьезные проблемы предприятиям", — сказал представитель NAUDI.

По его словам, в законопроекте №13423 предусмотрена норма о принятии решений Генпрокурором по поводу участников правового режима "Defence City". И именно она существенно усложнит процесс необоснованного возбуждения уголовных дел.

"Правоохранительные органы должны проводить проверки без злоупотреблений, превышение служебных полномочий и предвзятости", — подчеркнул Гончаров.

Он добавляет, что законопроект будет побуждать стражей порядка вмешиваться только при наличии нарушений и не препятствовать работе предприятий без обоснованных оснований. Представители отраслевых ассоциаций и экспертных кругов уже прорабатывают поправки в пакет, которые должны быть учтены в парламенте во время второго чтения.

Напомним, что глава объединения ФРУ Дефенс назвал 7 пунктов, которые должны понимать украинцы по этому законопроекту.