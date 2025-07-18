История Шабунина – диагноз системе двойных стандартов "антикоррапшн", – СМИ

Дело главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина якобы раскрыло двойные стандарты "антикоррупционеров"; кроме того, оно является сигналом всем профессиональным активистам о неизбежной ответственности за содеянное. Об этом говорится в материале "Информатора".

По мнению журналистов издания, история Шабунина – "диагноз системе двойных стандартов, где под прикрытием "антикоррупции" происходит политическое давление, незаконное лоббирование интересов отдельных приближенных к НАБУ персонажей, а также финансовое обогащение и уклонение от ответственности". "Решение суда относительно Шабунина должно стать сигналом для всех профессиональных активистов: "антикоррапшн" не избавляет от ответственности", говорится в публикации.

Авторы отмечают, что Виталий Шабунин с 2013 года возглавляет ОО "Центр противодействия коррупции", которая только за последние три года получила более 3,5 млн долларов преимущественно от западных доноров. Большинство этих средств тратилось на внутреннюю деятельность, в том числе через счета ФЛП, зарегистрированного на самого Шабунина.

Значительную часть критики вызывает не только финансовая деятельность ЦПК, но и его непубличное сотрудничество с НАБУ, а также влияние на кадровые назначения и публичные кампании.

"Его ЦПК непосредственно связан с официальной системой "антикоррапшн": оказывает "медийную поддержку" расследованиям НАБУ. По словам экспертов, так происходит, когда Бюро нужно прикрыть отсутствие улик", – сообщают журналисты.

Отдельное внимание в статье уделено роли НАБУ в защите Шабунина, которое на всех этапах дела оказывало неизменную поддержку своему "соучредителю".

Во-первых, подчеркивают журналисты, НАБУ пыталось "похоронить" собственные расследования, которые вынуждено было вести в отношении Шабунина.

Во-вторых, по данным издания, адвокатом Шабунина стал бывший детектив Бюро Рокунь. В 2018 году он был причастен к организации незаконной слежки за синагогой, а через год – и в ЕСПЧ. Тогда НАБУшники втянули Украину в международный скандал, поскольку действовали вне правового поля. Как выяснилось сейчас, Рокунь еще и не знает элементарных норм уголовно-процессуального законодательства, пишут журналисты.

В-третьих, НАБУ фактически поделилось материалами своего производства с Шабуниным и его адвокатом, несмотря на законодательный запрет. Речь идет о протоколах допросов Новикова и Сытника, которые Рокунь пытался приобщить к материалам дела Шабунина во время суда, говорится в статье.

Авторы статьи напоминают, что ключевым элементом дела стала фиктивная служба Шабунина в 207-м батальоне территориальной обороны. Активист за весь период службы появлялся в батальоне всего несколько раз. Между тем получал не только обычное денежное довольствие – более 20 тыс. грн, но и "боевые" надбавки – до 30 тыс. грн ежемесячно. Его никогда не видели на передовой, но постоянно встречали в киевских ресторанах.

В материале отмечается, что к делу причастен также Дмитрий Шерембей – соратник Шабунина, трижды судимый за кражи, также служивший в 207-м батальоне и получавший боевые выплаты, не появляясь в части. Именно он был замешан в скандале с автомобилем, который Шабунин получил для армии, а использует, по данным издания, для личных нужд. Дела относительно Шерембея и мошенничества с автомобилем ждут своих подозрений, которые должны быть объявлены в ближайшее время.

Как известно, 11 июля 2025 года ДБР объявило Шабунину подозрение по двум статьям – уклонение от службы и мошенническое завладение имуществом.