Более 200 лет жил под другим именем: где в Украине город Звягель и чем он интересен

Почти 800-летнее название было стерто с карты одним росчерком пера императрицы.

Звягель – город с непростой историей, переживший немало перемен и перипетий за сотни лет. В прошлом это был важный торговый и ремесленный центр, а сегодня – административный центр Житомирщины, широко известный не только благодаря культурному наследию, но и недавнему возвращению своего исторического имени.

Возвращение названия – это не громкое событие, а скорее закономерный шаг: городское общество решило вернуть Звягелю его настоящее имя, уравновесив многовековую традицию и современное направление развития. "Телеграф" расскажет роб єтом подробнее.

Город с душой старше империи

Звягель – один из самых древних городов Украины. Первое упоминание датируется 1256 годом, когда летописцы записали название Возвягель. Тогда город уже имел печальную судьбу: его разрушил король Даниил Галицкий, но он возродился на новом берегу реки Случь.

При князьях Острожских здесь появился мощный ренессансный замок с бастионами и круглыми башнями – настоящая крепость, контролировавшая стратегические речные пути Полесья. В XVII веке поляки называли Звягель "лучшим укрепленным городом в крае". Местные козаки вместе с жителями отражали набеги, укрепляли валы, защищали свою землю. Замок был столь неприступным, что его оборонительные сооружения поражали даже опытных военных инженеров того времени.

Компьютерная реконструкция Звягельского замка

Как империя украла имя города

В 1795 году Звягель исчез с карты. Екатерина II, как "подарок" после раздела Польши, приказала переименовать город в Новоград-Волынский. Это был типичный способ русификации: стереть историческую память, заменить украинские названия русскими, сделать так, будто своей истории здесь не было.

Стела города Новоград-Волынский

Более 200 лет город жил с чужим именем. Но память оставалась жива – в преданиях, названиях старых кварталов, легендах о "Куте" (главный перекресток, где кипела жизнь города – от революционных митингов до романтических свиданий). Звягель хранился в сердцах людей, даже когда официальные документы называли его по-другому.

Как жил Новоград-Волынский

Особенно драматична была история еврейского квартала – он пострадал и от пожаров, и от военных катаклизмов. У вод Случи располагалась базарная площадь, где собор, костел и синагога стояли рядом, символизируя многонациональность города. Здесь работал знаменитый чугунолитейный завод, а двухэтажные дома XIX века создавали сказочную атмосферу старинного города.

Базарная площадь со зданием бывшей ратуши. Фото нач. ХХ ст.

Город пережил революции, войны, советскую урбанизацию. Храмы громили, кварталы разрушали от обстрелов и оккупаций, названия улиц меняли по три раза за столетие. Но после Второй мировой войны все рождалось с нуля: строились заводы, школы, новые ансамбли многоэтажек, современная инфраструктура. И даже среди этой советской модернизации воспоминание о настоящем названии не исчезло.

Возвращение: как это было

Идея вернуть историческое имя вызревала годами, но реализовалась быстро – на волне декоммунизации и осознания собственной идентичности после событий 2014 года. В 2022 году, после общественных обсуждений и исторических дебатов, местные власти и община пришли к согласию. 16 ноября Верховная Рада Украины официально утвердила переименование. Новоград-Волынский стал Звягелем.

Это была не юридическая формальность, а символический акт. Возвращение почти 800-летнего топонима означало признание: история сильнее любой идеологии. То, что отнимала империя, возвращает независимая Украина.

Чем особенный город Звягель

Здесь, среди старинных домов из гранитных блоков, в 1871 году родилась Лариса Косач – та самая Леся Украинка, поэтесса, которая стала символом национального сопротивления и несокрушимости духа. Именно в Звягеле прошли ее первые годы жизни, здесь формировался тот сильный характер, что позже позволил ей творить даже сквозь боль тяжелой болезни. Семья Косачей превратила город в настоящий литературный центр. Мать Леси, Оена Пчилка, сама писательница и общественный деятель, создала в доме атмосферу интеллектуального поиска и национального сознания.

Литературно-мемориальный музей Леси Украинки в г. Звягеле

Дом, где родилась Леся, сохранился по сей день как музей – один из важнейших центров литературной аутентики Украины. Каждая комната здесь дышит историей: старинная мебель, семейные фотографии, первые рукописи. Это место, где можно почувствовать дух эпохи, подарившей Украине гениальную поэтессу.

Елена Пчилка с детьми и племянниками

Звягель подарил миру не только Лесю Украинку. Здесь выросла ее сестра Ольга Косач-Кривинюк, которая стала первой биографиней Леси и сохранила для потомков воспоминания о выдающейся семье. Брат Михаил Косач прославился как научный работник и общественный деятель. Семья Косачей навсегда вписала Звягель в золотой фонд украинской культуры, сделав его не просто точкой на карте, а местом паломничества для всех, кто ценит украинскую литературу.

Звягель сегодня

Сегодня Звягель – это современный город Житомирской области с населением более 54 тысяч человек, уверенно сочетающий историческое наследие с новой городской жизнью. Город динамично развивается как административный, транспортный и культурный центр региона.

Здесь работают промышленные предприятия – от пищевой и строительной отраслей до деревообработки и машиностроения. В городе действуют лицеи, колледжи, современные школы, а художественную и научную жизнь поддерживают библиотеки, музеи, музыкальная и художественная школа. Звягельский краеведческий музей и музей семьи Косачей часто становятся центром городских событий и местом туристического достопримечательности.

