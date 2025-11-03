Более 200 лет жил под другим именем: где в Украине город Звягель и чем он интересен
Почти 800-летнее название было стерто с карты одним росчерком пера императрицы.
Звягель – город с непростой историей, переживший немало перемен и перипетий за сотни лет. В прошлом это был важный торговый и ремесленный центр, а сегодня – административный центр Житомирщины, широко известный не только благодаря культурному наследию, но и недавнему возвращению своего исторического имени.
Возвращение названия – это не громкое событие, а скорее закономерный шаг: городское общество решило вернуть Звягелю его настоящее имя, уравновесив многовековую традицию и современное направление развития. "Телеграф" расскажет роб єтом подробнее.
Город с душой старше империи
Звягель – один из самых древних городов Украины. Первое упоминание датируется 1256 годом, когда летописцы записали название Возвягель. Тогда город уже имел печальную судьбу: его разрушил король Даниил Галицкий, но он возродился на новом берегу реки Случь.
При князьях Острожских здесь появился мощный ренессансный замок с бастионами и круглыми башнями – настоящая крепость, контролировавшая стратегические речные пути Полесья. В XVII веке поляки называли Звягель "лучшим укрепленным городом в крае". Местные козаки вместе с жителями отражали набеги, укрепляли валы, защищали свою землю. Замок был столь неприступным, что его оборонительные сооружения поражали даже опытных военных инженеров того времени.
Как империя украла имя города
В 1795 году Звягель исчез с карты. Екатерина II, как "подарок" после раздела Польши, приказала переименовать город в Новоград-Волынский. Это был типичный способ русификации: стереть историческую память, заменить украинские названия русскими, сделать так, будто своей истории здесь не было.
Более 200 лет город жил с чужим именем. Но память оставалась жива – в преданиях, названиях старых кварталов, легендах о "Куте" (главный перекресток, где кипела жизнь города – от революционных митингов до романтических свиданий). Звягель хранился в сердцах людей, даже когда официальные документы называли его по-другому.
Как жил Новоград-Волынский
Особенно драматична была история еврейского квартала – он пострадал и от пожаров, и от военных катаклизмов. У вод Случи располагалась базарная площадь, где собор, костел и синагога стояли рядом, символизируя многонациональность города. Здесь работал знаменитый чугунолитейный завод, а двухэтажные дома XIX века создавали сказочную атмосферу старинного города.
Город пережил революции, войны, советскую урбанизацию. Храмы громили, кварталы разрушали от обстрелов и оккупаций, названия улиц меняли по три раза за столетие. Но после Второй мировой войны все рождалось с нуля: строились заводы, школы, новые ансамбли многоэтажек, современная инфраструктура. И даже среди этой советской модернизации воспоминание о настоящем названии не исчезло.
Возвращение: как это было
Идея вернуть историческое имя вызревала годами, но реализовалась быстро – на волне декоммунизации и осознания собственной идентичности после событий 2014 года. В 2022 году, после общественных обсуждений и исторических дебатов, местные власти и община пришли к согласию. 16 ноября Верховная Рада Украины официально утвердила переименование. Новоград-Волынский стал Звягелем.
Это была не юридическая формальность, а символический акт. Возвращение почти 800-летнего топонима означало признание: история сильнее любой идеологии. То, что отнимала империя, возвращает независимая Украина.
Чем особенный город Звягель
Здесь, среди старинных домов из гранитных блоков, в 1871 году родилась Лариса Косач – та самая Леся Украинка, поэтесса, которая стала символом национального сопротивления и несокрушимости духа. Именно в Звягеле прошли ее первые годы жизни, здесь формировался тот сильный характер, что позже позволил ей творить даже сквозь боль тяжелой болезни. Семья Косачей превратила город в настоящий литературный центр. Мать Леси, Оена Пчилка, сама писательница и общественный деятель, создала в доме атмосферу интеллектуального поиска и национального сознания.
Дом, где родилась Леся, сохранился по сей день как музей – один из важнейших центров литературной аутентики Украины. Каждая комната здесь дышит историей: старинная мебель, семейные фотографии, первые рукописи. Это место, где можно почувствовать дух эпохи, подарившей Украине гениальную поэтессу.
Звягель подарил миру не только Лесю Украинку. Здесь выросла ее сестра Ольга Косач-Кривинюк, которая стала первой биографиней Леси и сохранила для потомков воспоминания о выдающейся семье. Брат Михаил Косач прославился как научный работник и общественный деятель. Семья Косачей навсегда вписала Звягель в золотой фонд украинской культуры, сделав его не просто точкой на карте, а местом паломничества для всех, кто ценит украинскую литературу.
Звягель сегодня
Сегодня Звягель – это современный город Житомирской области с населением более 54 тысяч человек, уверенно сочетающий историческое наследие с новой городской жизнью. Город динамично развивается как административный, транспортный и культурный центр региона.
Здесь работают промышленные предприятия – от пищевой и строительной отраслей до деревообработки и машиностроения. В городе действуют лицеи, колледжи, современные школы, а художественную и научную жизнь поддерживают библиотеки, музеи, музыкальная и художественная школа. Звягельский краеведческий музей и музей семьи Косачей часто становятся центром городских событий и местом туристического достопримечательности.
