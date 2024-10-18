Рельефное тело Вакарчука вызвало фурор. А как фронтмен "Океана Эльзы" выглядел в молодости (фото)

В сети бурно обсуждали фото с юбилейных концертов "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук уже много лет на сцене, он все эти годы бессменный фронтмен группы "Океан Эльзы". Сейчас коллектив дает юбилейные концерты по поводу своего 30-летия, а тем временем Святослав не перестает будоражить поклонников.

Так, на недавних концертах Вакарчук оголил рельефный пресс и вызвал восторг у поклонников. И это в 49 лет. "Телеграф" решил вспомнить, а как же выглядел фронтмен "Океана Эльзы" в начале карьеры.

Святослав Вакарчук — каким он был, когда появился "Океан Эльзы"

Святослав Вакарчук уже 30 лет является несменным лидером группы "Океан Эльзы". В этом году коллектив отмечает юбилей и дает праздничные концерты, несмотря на войну в Украине. Они собирают тысячи поклонников и выступают даже в укрытии во время воздушной тревоги.

Недавно на одном из концертов фронтмен Святослав Вакарчук продемонстрировал потрясающую физическую форму и рельефный пресс. А ведь ему уже 49 лет. Это вызвало бурные обсуждения в соцсетях, поклонники были в восторге, в какой форме себя держит музыкант.

Однако, в молодости, когда "Океан Эльзы" только начинал свое существование и получал первую славу Вакарчук выглядел совсем иначе. В коллектив он пришел, будучи 19-летним студентом — он был худым и с длинными волосами на голове. К слову, на протяжении всей своей карьеры Святослав экспериментировал с прическами, а точнее с длиной волос. А вот цвет всегда оставался неизменным темным, как и волосатость на лице. Только ближе к зрелости Вакарчук сделал короткую стрижку и заметно поседел.

И в молодые годы, и сейчас Святослав Вакарчук был стройного телосложения. Однако, в начале карьеры он еще не имел такого накачанного тела и рельефного пресса. Видимо, сейчас артист больше следит за своей внешностью и посещает спортзал.

К слову, фишка с оголением торса на концертах берет свое начало еще с молодых лет. На архивных фотографиях, которые есть в сети, можно заметить, что Вакарчук часто выступал без рубашки. И эта традиция осталась с ним и сейчас, спустя 30 лет на сцене.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел новоиспеченный комбат Олег Ляшко в молодости. С пышной шевелюрой и острыми чертами лица.