Только в трех регионах Украины не будет мороза в ближайшие дни (карта)

Укргидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за сильных заморозков

В ближайшие дни в Украине ожидается резкое похолодание. Антициклон Werner принес на территорию нашей страны холодный воздух из арктических широт. Только в трех регионах – на юге, востоке и в Крыму – в ближайшие дни не будет мороза.

В течение выходных заморозки расползутся по всей стране. По данным Укргидрометцентра, ночная температура местами снизится до -5 градусов.

Погода в Украине 19 октября

В западных областях будет солнечно, малооблачно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха будет составлять -1…-3 градуса, дневная +11…+13 градусов.

В северных областях ожидается солнечная погода без осадков, местами с переменной облачностью. Ночная температура воздуха опустится до -1…-3 градусов, дневная поднимется до +9+11 градусов.

Погода в Украине 19 октября, Укргдрометцентр

В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до -3 градусов, дневная от +9 до +11 градусов.

На юге Украины будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночная температура воздуха будет +5+3 градуса, дневная — +11+13 градусов.

На востоке ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночная температура воздуха будет в пределах +5+3 градуса, дневная — +7+9 градусов.

Прогноз на 20-23 октября

В последующие трое суток осадков почти не ожидается, только на востоке и юго-востоке страны в выходные пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в западной, Житомирской и Винницкой областях местами будут туманы.

Ночью 20 октября в Украине, кроме побережья морей, на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0…-5°. Температура днем будет 7-12° тепла, а 21 октября в Украине поднимется до 11-16°.

Погода в Украине 20 октября, Укргидрометцентр

Погода в Украине 21 октября, Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 октября, Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 октября, Укргидрометцентр

Предупреждение о заморозках

Укргидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за сильных заморозков ночью 19 и 20 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Температура воздуха может опуститься до 0…-5°.

В Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях 19 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы (желтый уровень опасности), а 20 октября – и в воздухе (оранжевый уровень) до 0…-3°.

На остальной территории 20 октября на поверхности почвы возможны заморозки 0…-3° (желтый уровень опасности).

Синоптики советуют быть готовыми к резкому похолоданию и принять меры по защите растений от заморозков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как погода влияет на фронт. Осадки и морозы усугубляют продвижение военной техники и бойцов с обеих сторон.