Оставила сына в Москве и переехала с Шустером в Киев: что известно о бывшей гражданской жене ведущего

С Ольгой Невской телеведущий познакомился в Москве

О личной жизни популярного телеведущего Савика Шустера, который выехал за границу, сейчас ничего неизвестно. Но ранее он был женат на итальянке, которая родила ему двух детей и состоял в гражданском браке с российским стилистом Ольгой Невской.

"Телеграф" решил выяснить, сколько лет Савик Шустер был в отношениях с россиянкой, и как она выглядела. Мы узнали о женщине некоторые факты.

Личная жизнь Савика Шустера

Телеведущий украинских и российских передач мало распространялся о личной жизни. В середине 80-х годов он работал во Флоренции (Италия) и встретил там свою первую жену, получив местное гражданство. Вскоре у пары родился сын Стефано и дочь Сара. Но супруга отказалась уезжать с Шустером в другие страны, когда он начал стремительно развивать карьеру журналиста. По итогу брак распался.

Как выглядит бывшая гражданская жена Савика Шустера и что о ней известно

Спустя много лет в Москве телеведущий познакомился с Ольгой Невской, которая работала стилистом. Они жили в гражданском браке с 2005 года. В интервью "Детектор медиа" за 2018 год, Ольга рассказывала, что у нее от предыдущих отношений есть сын Артем. Подросток тяжело переживал развод родителей и поэтому изначально у него не сложились отношения с Савиком Шустером. Из-за этого Ольга приняла решение оставить сына в Москве и переехать с телеведущим в Киев, но часто приезжала к Артему, поскольку боялась потерять с ним связь. Хотя спустя время отношения ее сына и Шустера стали немного теплее.

Как выглядит бывшая жена Шустера Ольга Невская

В Киеве девушка занималась делами "Студии Савика Шустера" в качестве продюсера. В 2009 году Савик сделал возлюбленной предложении и сердца в романтической обстановке, в ресторане, на глазах у друзей и коллег. И Невская ответила ему согласием.

Ольга Невская и Савик Шустер вместе жили в Киеве

Но пара так и не пошла под венец из-за того, что Савик на тот момент еще не оформил развод со своей итальянской женой. В 2012 году стало известно, что телеведущий бросил Ольгу Невскую.

Савик Шустер сделал Ольге Невской предложение

В СМИ сообщали, что после разрыва женщина вернулась в Москву и пыталась завоевать большое кино, она училась на режиссера. Ольга рассказывала, что очень любила Шустера, купила в Киеве квартиру, мечтала о совместной жизни. Но он решил с ней расстаться и попросил ее уйти из продакшена. Из-за этого женщина несколько месяцев просто лежала в кровати, не желая ничего делать. Где сейчас Ольга Невская и чем занимается — неизвестно, поскольку в открытом доступе этой информации нет.

Ольга Невская и Савик Шустер расстались в 2012 году

Вскоре после их расставания в сети ходили слухи, что Савик завел роман с украинкой, которая младше его на 32 года. Речь шла об Алене Ореховой. Но эти сплетни не подтвердились.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственный сын ведущей Надежды Матвеевой. Он немного младше маминого бойфренда.