"Марсель" — "Шахтер": букмекеры изменили свой прогноз на фоне проблем французов

Французская команда столкнулась с большими проблемами перед ответным поединком

В четверг, 22 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет ответную игру против "Марселя" в рамках стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Марсель" — "Шахтер".

По мнению букмекеров, французы являются однозначными фаворитами противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На успех "Марселя" специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,70-1,77. В то же время успех Горняков оценивается коэффициентом 4,33-4,70. Добавим, что аналитики Favbet оценивают вероятность триумфа французов в 55%, а украинцев — в 21%.

Букмекеры отдают предпочтение "Олимпику", несмотря на внутренние проблемы, с которыми столкнулся "Марсель". Дело в том, что по информации инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб уволил главного тренера команды итальянца Дженнаро Гаттузо.

Прогноз букмекеров на матч "Марсель" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Марселя" 1,77 — ничья 4,00 — победа "Шахтера" 4,70)

William Hill: (1,70 — 3,90 — 4,33)

Bwin: (1,71 — 4,00 — 4,50)

Напомним, первая игра между "Марселем" и "Шахтером" завершилась со счетом 2:2. Поединок проходил на нейтральном поле в Гамбурге (Германия).

Добавим, что Украина ухудшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА из-за успеха конкурентов.