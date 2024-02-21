"Марсель" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча

Горняки проведут ответную игру на выезде

В четверг, 22 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч против французского "Марселя" в рамках стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. Первый поединок, который проходил в Гамбурге (Германия), завершился со счетом 2:2.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Марсель" — "Шахтер". Игра состоится в Марселе (Франция) на "Стад-де-Марсель", начало — в 22:00 по киевскому времени.

"Марсель" — "Шахтер" — 1:1 (обновляется)

58 мин. Матвиенко получил предупреждение.

54 мин. Мумбанья пробил со "второго этажа" прямо в руки Ризныку.

53 мин. Клосс угрожал воротам Горняков со средней дистанции — очень близко к голу.

51 мин. Конопля после подачи углового пробил рядом со штангой.

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+4 мин. Арит из пределов штрафной нанес удар выше ворот.

45+2 мин. Эгиналдо головой пробил прямо в руки Лопесу.

45 мин. Эгиналдо заработал горчичник.

36 мин. Сикан с острого угла пальнул мимо ворот.

34 мин. Ризнык вновь на высоте — Мбемба головой угрожал воротам дончан.

28 мин. Ризнык поймал мяч после удара с острого угла в исполнении Клосса.

27 мин. Ризнык спасает после пушечного выстрела от Кондогбиа.

26 мин. Удар Мерлена из убойной позиции заблокирован.

23 мин. Гол! Обамеянг забивает, убежав на свидание с кипером.

17 мин. Жиго заработал предупреждение.

12 мин. Гол! Судаков реализовал "приговор".

11 мин. Пенальти! Эгиналдо заработал 11-метровый.

8 мин. Лопес делает сейв после выстрела Сикана с близкой дистанции.

6 мин. Жиго угрожал воротам Горняков со "второго этажа" — выше ворот.

1 мин. Эгиналдо пробил из пределов штрафной — мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.

Матч начался!

Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.

"Марсель": Лопес, Мерлен, Мбемба, Жиго, Мейте, Клосс, Кондогбия, Арит, Унаи, Обамеянг, Мумбанья.

"Шахтер": Ризнык, Степаненко, Эгиналду, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Ракицкий.

Вторую игру между французами и украинцами рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиаса Штилером. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в 1/8 финала. Жеребьевка єтой стадии еврокубка пройдет 23 февраля.

Поединок покажут в Украине в прямом эфире. К слову, по мнению букмекеров, в следующий раунд второго по силе еврокубка выйдет именно французская команда. Специалисты отдают предпочтение Провансальцам, несмотря на смену тренерского штаба в команде. За два дня до игры "Олимпик" официально объявил о прекращении сотрудничества с итальянцем Дженнаро Гаттузо, а на его место пришел французский специалист Жан-Луи Гассет.

Напомним, "Шахтер" начинал еврокубковую кампанию 2023/24 в Лиге чемпионов, однако на групповой стадии главного еврокубка занял 3-е место и вылетел в плей-офф Лиги Европы. В ЛЧ дончане (9 очков) опередили "Антверпен" (3), уступив лишь "Барселоне" (12) и "Порту" (12). "Марсель" (11 очков), в свою очередь, занял 2-е место на групповой стадии ЛЕ, Французский клуб опередил "Аякс" (5) и АЕК (4), уступив лидерство лишь английскому "Брайтону" (13).