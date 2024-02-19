"Марсель" — "Шахтар": букмекери змінили свій прогноз на тлі проблем французів

Французька команда зіткнулася з великими проблемами перед другим поєдинком

У четвер, 22 лютого, донецький "Шахтар" зіграє гру-відповідь проти "Марселя" в рамках стикового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Марсель" — "Шахтар".

На думку букмекерів, французи є однозначними фаворитами протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На успіх "Марселя" фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,70-1,77. У той самий час успіх Гірників оцінюється коефіцієнтом 4,33-4,70. Додамо, що аналітики Favbet оцінюють ймовірність тріумфу французів у 55%, а українців – у 21%.

Букмекери віддають перевагу "Олімпіку", попри внутрішні проблеми, з якими зіткнувся "Марсель". Річ у тому, що за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, французький клуб звільнив головного тренера команди італійця Дженнаро Гаттузо.

Прогноз букмекерів на матч "Марсель" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Марселя" 1,77 — нічия 4,00 — перемога "Шахтаря" 4,70)

William Hill: (1,70 — 3,90 — 4,33)

Bwin: (1,71 — 4,00 — 4,50)

Нагадаємо, перша гра між "Марселем" та "Шахтарем" завершилася з рахунком 2:2. Поєдинок проходив на нейтральному полі у Гамбурзі (Німеччина).

Додамо, що Україна погіршила свої позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА через успіх конкурентів.