"Марсель" - "Шахтер": где и когда смотреть ключевой матч Лиги Европы

Победитель выйдет в 1/8 финала ЛЕ

В четверг, 22 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет ответную игру против французского "Марселя" в рамках стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Марсель" — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине ответную игру между украинской и французской командами покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Марсель" — "Шахтер" состоится в Марселе на "Стад-де-Марсель". По мнению букмекеров, в следующий раунд второго по силе еврокубка выйдет именно франзуская команда. Специалисты отдают предпочтение Провансальцам, несмотря на смену тренерского штаба в команде. За два дня до игры "Олимпик" официально объявил о прекращении сотрудничества с итальянцем Дженнаро Гаттузо, а на его место пришел французский специалист Жан-Луи Гассет.

Обзор матча "Шахтер" - "Марсель"

Напомним, первая игра между "Марселем" и "Шахтером" завершилась со счетом 2:2. В еврокубках не действует правило выездного гола, а потому при равенстве голов команды проведут серию пенальти.