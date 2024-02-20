"Марсель" — "Шахтар": де і коли дивитись ключовий матч Ліги Європи

Переможець вийде у 1/8 фіналу ЛЄ

У четвер, 22 лютого, донецький "Шахтар" зіграє гру-відповідь проти французького "Марселя" в рамках стикового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Марсель" — "Шахтар".

У прямому ефірі в Україні гру-відповідь між українською та французькою командами покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Марсель" — "Шахтар" відбудеться у Марселі на "Стад-де-Марсель". На думку букмекерів, до наступного раунду другого за силою єврокубка вийде саме французька команда. Фахівці віддають перевагу Провансальцям, попри зміну тренерського штабу в команді. За два дні до гри "Олімпік" офіційно оголосив про припинення співпраці з італійцем Дженнаро Гаттузо, а на його місце прийшов французький фахівець Жан-Луї Гассет.

Огляд матчу "Шахтар" - "Марсель"

Нагадаємо, перша гра між "Марселем" та "Шахтарем" завершилася з рахунком 2:2. У єврокубках не діє правило виїзного гола, а тому за рівності голів команди проведуть серію пенальті.