"Марсель" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу

Гірники проведуть гру-відповідь на виїзді

У четвер, 22 лютого, донецький "Шахтар" зіграє матч-відповідь проти французького "Марселя" в рамках стикового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. Перший поєдинок, який проходив у Гамбурзі (Німеччина), завершився з рахунком 2:2.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Марсель" — "Шахтар". Гра відбудеться у Марселі (Франція) на "Стад-де-Марсель", початок — о 22:00 за київським часом.

"Марсель" — "Шахтар" — початок о 22:00 (оновлюється)

Незадовго до початку гри стануть відомими стартові склади команд.

Другу гру між французами та українцями розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Тобіасом Штілером. Переможець 2-матчевого протистояння вийде у 1/8 фіналу. Жеребкування цієї стадії єврокубка пройде 23 лютого.

Поєдинок покажуть в Україні у прямому ефірі. До речі, на думку букмекерів, до наступного раунду другого за силою єврокубка вийде саме французька команда. Фахівці віддають перевагу Провансальцям, попри зміну тренерського штабу в команді. За два дні до гри "Олімпік" офіційно оголосив про припинення співпраці з італійцем Дженнаро Гаттузо, а на його місце прийшов французький фахівець Жан-Луї Гассет.

Нагадаємо, "Шахтар" розпочинав єврокубкову кампанію 2023/24 у Лізі чемпіонів, проте на груповій стадії головного єврокубка посів 3-е місце та вилетів у плей-оф Ліги Європи. У ЛЧ донеччани (9 очок) випередили "Антверпен" (3), поступившись лише "Барселоні" (12) та "Порту" (12). "Марсель" (11 очок), у свою чергу, посів 2-е місце на груповій стадії ЛЄ, Французький клуб випередив "Аякс" (5) та АЕК (4), поступившись лідерством лише англійському "Брайтону" (13).