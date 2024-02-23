Чемпионат Украины по футболу, 18 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Украинский футбол возвращается после перерыва

Чемпионат Украины по футболу сезона 2023/24 возвращается после зимней паузы. Последние матчи первенства были сыграни еще в 2023 году.

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. В центральном поединке игровой недели встретятся "Заря" и "Ворскла". "Динамо" сыграет с "Металлистом-1925", а "Шахтер" — с "Александрией".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 18 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

23 февраля, пятница

ЛНЗ — "Кривбасс" — 0:3

25 февраля, воскресенье

"Днепр-1" — "Минай" — 13:00

"Верес" — "Колос" — 13:00

"Металлист 1925" — "Динамо" — 15:30

"Рух" — "Полесье" — 18:00

26 февраля, понедельник

"Александрия" — "Шахтер" — 13:00

"Заря" — "Ворскла" — 13:00

"Оболонь" — "Черноморец" — 15:30

Турнирное положение команд УПЛ после 17 тура

Напомним, перед возобновлением сезона власти разрешили проводить футбольные игры с ограниченным количеством болельщиков на трибунах. Несколько украинских команд забронировали своих игроков от мобилизации, однако комплексного решения данной ситуации у нового главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко пока нет.