"Никогда не будет достаточно простого спасибо": грузинский комментатор довел украинцев до слез (видео)

Диктор обратился к украинскому народу в прямом эфире

Футбольный комментатор Setanta Sports Зураб Читая в прямом эфире эмоционально высказался касательно второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это произошло во время трансляции матча 26-го тура чемпионата Англии "Арсенал" — "Ньюкасл".

Футбольный диктор обратился к защитнику "Арсенала" Александру Зинченко, а также ко всему украинскому народу. Об этом сообщает "Телеграф".

"Сегодня вторая годовщина начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину и пользуясь случаем, тем более, что наша студия расположена в Тбилиси (Грузия), хочется от себя лично и от всех жителей нашей страны адресовать Александру Зинченко и всем украинцам слова поддержки и слова благодарности.

И никогда не будет достаточно этого простого "спасибо" для того, чтобы выразить нам благодарность и признательность им за то, что они стоят на рубеже, как я считаю по крайней мере, всей свободной Европы. Всем нашим украинским братьям и сестрам низкий поклон. Всем павшим героям, гражданским и военным, вечная память. Слава Украине!", — заявил комментатор.

Самые чувственные стихи ко второй годовщине полномасштабной войны

Добавим, что "Арсенал" разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:1. Украинец Зинченко пропускал игру из-за травмы.

Ранее сообщалось, что украинский футбольный комментатор прямо во время эфира Лиги чемпионов обратил внимание на проблему блокады украинской границы польскими фермерами.