"Это вам не зерно с вагонов высыпать": украинский комментатор Лиги чемпионов пристыдил поляков (видео)

Диктор обратил внимание общественности на проблему на границе

Украинский комментатор Павел Посохов обратил внимание зрителей на проблему блокады украинской границы польским фермерами, которые во время своей акции протеста рассыпали украинское зерно на железнодорожных путях. Момент попал в трансляцию матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Порту" — "Арсенал".

Соответствующий эпизод произошел на 57-й минуте игры. Запись поединка доступна на сайте megogo.

Форвард "Порту" Франсишку Консейсау на фланге обошел польского защитника "Арсенала" Якуба Кивера, который после сфолил на сопернике. Рефери показал поляку желтую карточку и назначил штрафной в сторону ворот Канониров. Посохов в этот момент сделал выпад в сторону поляков, которые топтались по украинскому зерну.

"Консейсау обыгрывает Кивера, будет желтая карточка для поляка. Это вам не зерно с вагонов высыпать", — сказал Посохов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству Польши для урегулирования ситуации

Напомним, матч "Порту" — "Арсенал" завершился победой хозяев со счетом 1:0. На последних секундах Галено забил супергол, вырвав победу для своей команды.

Обзор матча "Порту" — "Арсенал"

Ранее сообщалось, что власти Польши разблокируют польско-украинскую границу для военной, гуманитарной и медицинской помощи, чтобы она поступала в Украину без задержек. К слову, правительства Польши и Украины проведут встречу в Варшаве, чтобы обсудить сложившеюся ситуацию.