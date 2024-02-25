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"Ніколи не буде достатньо простого спасибі": грузинський коментатор довів українців до сліз (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Коментатор сказав кілька слів Олександру Зінченку та мешканцям України Новина оновлена 25 лютого 2024, 13:32
Коментатор сказав кілька слів Олександру Зінченку та мешканцям України. Фото instagram.com/zinchenko

Диктор звернувся до українського народу у прямому ефірі

Футбольний коментатор Setanta Sports Зураб Чітая у прямому ефірі емоційно висловився щодо другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це сталося під час трансляції матчу 26-го туру чемпіонату Англії "Арсенал" — "Ньюкасл".

Футбольний диктор звернувся до захисника "Арсеналу" Олександра Зінченка, а також до всього українського народу. Про це повідомляє "Телеграф".

"Сьогодні друга річниця початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну і користуючись нагодою, тим більше, що наша студія розташована в Тбілісі (Грузія), хочеться від себе особисто і від усіх жителів нашої країни адресувати Олександру Зінченку та всім українцям слова підтримки та слова подяки.

І ніколи не буде достатньо цього простого "спасибі" для того, щоб висловити нам подяку та вдячність їм за те, що вони стоять на рубежі, як я вважаю принаймні, всієї вільної Європи. Всім нашим українським братам та сестрам низький уклін. Всім полеглим героям, цивільним та військовим, вічна пам’ять. Слава Україні!", — заявив коментатор.

Найчуттєвіші вірші до другої річниці повномасштабної війни

Додамо, що "Арсенал" розгромив "Ньюкасл" із рахунком 4:1. Українець Зінченко пропускав гру через травму.

Раніше повідомлялося, що український футбольний коментатор під час ефіру Ліги чемпіонів звернув увагу на проблему блокади українського кордону польськими фермерами.

Теги:
#Футбол #ФК Арсенал (Лондон) #ФК Ньюкасл #АПЛ