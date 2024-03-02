"Ман Сити" — "Ман Юнайтед": назван фаворит суперматча АПЛ

Специалисты определили однозначного фаворита противостояния

В воскресенье, 3 марта, в рамках матча 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2023/24 встретятся гранды английского футбола из Манчестера. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед".

По мнению букмекеров, МС является безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают сделать ставку на успех Горожан с коэффициентом 1,26-1,32. В то же время триумф "Красных Дьяволов" менее вероятен — коэффициент (10,00-11,00). Добавим, что специалисты Favbet оценили вероятность победы МС в 76%, а МЮ — в 9%.

Прогноз букмекеров на матч АПЛ "Ман Сити" — "Ман Юнайтед":

Favbet: (победа "Ман Сити" 1,32 — ничья 6,50 — победа "Ман Юнайтед" 10,50)

William Hill: (1,28 — 6,00 — 11,00)

Bwin: (1,26 — 6,25 — 10,00)

Матч "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" состоится в Манчестере на стадионе "Этихад". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Ман Сити" разбирает на запчасти всех своих соперников, однако наибольших проблем в сезоне команде Хосепа Гвардиолы доставил "Челси" Михаила Мудрика.