Такое возможно только в Гондурасе: местный игрок исполнил новый финт в футболе (видео)

Игрок проявил фантазию, чтобы прорвать оборону соперников

На днях в третьем по силе дивизионе чемпионата Гондураса состоялся футбольный матч между командами "Пантерас" и "Атлетико Ла Рока". Игрок гостей сделал эффектный, но малоэффективный финт.

Об этом сообщает dailysports. Эта игра стала знаменитой в сети благодаря необычному проходу футболиста "Атлетико Ла Роки".

Футболист гостей под номером 45 на 79-й минуте встречи пошел в прорыв. Игрок обошел двух защитников, после чего наткнулся еще на двух оппонентов. На этот раз атакующий футболист решил проявить фантазию — игрок зажал мяч между ног и сделал кувырок в направлении ворот. Получилось эффектно, но неэффективно, ведь после такого кульбита игрок потерял мяч.

Добавим, что матч "Пантерас" — "Атлетико Ла Рока" завершился со счетом 1:0, хозяева поднялись на второе место в турнирной таблице.

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