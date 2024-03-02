"Ман Сіті" — "Ман Юнайтед": названо фаворита суперматчу АПЛ

Фахівці визначили однозначного фаворита протистояння

У неділю, 3 березня, у рамках матчу 27-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) сезону 2023/24 зустрінуться гранди англійського футболу з Манчестера. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Манчестер Юнайтед".

На думку букмекерів, МС є беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики пропонують зробити ставку на успіх Городян з коефіцієнтом 1,26-1,32. Водночас тріумф "Червоних Дияволів" менш ймовірний — коефіцієнт (10,00-11,00). Додамо, що фахівці Favbet оцінили ймовірність перемоги МС у 76%, а МЮ – у 9%.

Прогноз букмекерів на матч АПЛ "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед":

Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,32 — нічия 6,50 — перемога "Ман Юнайтед" 10,50)

William Hill: (1,28 — 6,00 — 11,00)

Bwin: (1,26 — 6,25 — 10,00)

Матч "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед" відбудеться у Манчестері на стадіоні "Етіхад". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Ман Сіті" розбирає на запчастини всіх своїх суперників, проте найбільших проблем у сезоні команді Хосепа Гвардіоли завдав "Челсі" Михайла Мудрика.