"Ман Сити" - "Ман Юнайтед": где и когда смотреть манкунианское дерби в АПЛ

Манчестерские клубы выяснят, чья команда сильнее

В воскресенье, 3 марта, в Манчестере в рамках матча 27-го тура Английской премьер-лиги сезона 2023/24 состоится манкунианское дерби. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед".

В прямом эфире в Украине поединок "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" покажет платформа setantasports.com, а также телеканал Setanta Sports+. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

По итогам большей половины сезона стало понятно, что Горожане борются за чемпионство, а вот "Красные Дьяволы" попытаются зацепиться за путевку в Лигу чемпионов. Тем не менее в отдельно взятой игре МЮ может дать отпор МС. Однако последние результаты команд указывают на то, что "Ман Сити" с легкостью наберет три очка.

Встреча "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" состоится на стадионе "Этихад". Начало игры — в 17:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинский футболист "Манчестер Юнайтед" U-17 Зак (Захар) Бауманн мечтает играть за сборную Украины. Недавно 17-летний Зак забил свой дебютный гол за МЮ U-21.