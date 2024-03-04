"Реал Сосьедад" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

ПСЖ мчится в четвертьфинал главного еврокубка

Во вторник, 5 марта, "Реал Сосьедад" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 сыграет против "Реала Сосьедад". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Реал Сосьедад".

В прямом эфире в Украине вторую игру между французами и испанцами покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Игра "Реал Сосьедад" — ПСЖ состоится в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта". Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

ПСЖ добыл гандикап в 2 мяча, обыграв "Реал Сосьедад" в Испании (2:0). Это обстоятельство, а также ситуация клубов на внутренней арене, где парижане лидируют с большим отрывом, а испанцы пытаются зацепиться за зону еврокубков, говорит о минимальных шансах гостей в ответной игре. Тем не менее Бело-голубые вполне способны выдать "матч года" и выбить французский суперклуб из Лиги чемпионов.

Видеообзор первого матча

Напомним, ПСЖ со скрипом и скандалом прошел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в "группе смерти". В игре против "Ньюкасла" (1:1) парижанам очень повезло с судейством.