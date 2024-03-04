"Реал Сосьедад" - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Парижане мчатся в четвертьфинал Лиги чемпионов

Во вторник, 5 марта, испанский "Реал Сосьедад" примет французский ПСЖ в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Первая встреча между командами завершилась победой парижан со счетом 2:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал Сосьедад" — ПСЖ. Поединок состоится в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

"Реал Сосьедад" — ПСЖ — начало в 22:00 (обновляется)

Французский суперклуб после домашней победы смотрится явным фаворитом противостояния, однако в Испании "Реал Сосьедад" вполне может сделать чудо и пройти парижан. Однако у них куда больше проблем на внутренней арене — команда находится вне зоны еврокубков. В то же время ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1 и может спокойно проводить ротацию, играя на нескольких фронтах.

Видеообзор первого матча между ПСЖ и "Реалом Сосьедад"

Напомним, ПСЖ в основном раунде Лиги чемпионов попал в "группу смерти" с "Боруссией" Дортмунд, "Миланом" и Ньюкаслом. Подопечные Луиса Энрике были даже на грани вылета из главного еврокубка, но все же сумели занять второе место в квартете при скандальном судействе.