"Реал Сосьєдад" — ПСЖ: де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

ПСЖ мчить до чвертьфіналу головного єврокубка

У вівторок, 5 березня, "Реал Сосьєдад" у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зіграє проти "Реала Сосьєдад". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Реал Сосьєдад".

У прямому ефірі в Україні другу гру між французами та іспанцями покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Гра "Реал Сосьєдад" — ПСЖ відбудеться в Сан-Себастьяні на стадіоні "Аноета". Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

ПСЖ виборов гандикап у 2 м’ячі, обігравши "Реал Сосьєдад" в Іспанії (2:0). Ця обставина, а також ситуація клубів на внутрішній арені, де парижани лідирують з великим відривом, а іспанці намагаються зачепитися за зону єврокубків, говорить про мінімальні шанси гостей у грі-відповіді. Проте Біло-блакитні цілком здатні видати "матч року" та вибити французький суперклуб із Ліги чемпіонів.

Відеоогляд першого матчу

Нагадаємо, ПСЖ зі скрипом та скандалом пройшов у плей-оф Ліги чемпіонів, посівши друге місце у "групі смерті". У грі проти "Ньюкасла" (1:1) парижанам дуже пощастило із суддівством.