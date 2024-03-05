"Ман Сити" - "Копенгаген": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

МС продолжает защиту титула

В среду, 6 марта, английский "Манчестер Сити" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против датского "Копенгагена". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Копенгаген".

В прямом эфире в Украине вторую игру между англичанами и датчанами покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Игра "Ман Сити" — "Копенгаген" состоится в Манчестере (Великобритания) на стадионе "Сити оф Манчестер". Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Горожане ведут борьбу сразу за несколько трофеев, однако про усталость этой команды речи не идет. Подопечные Хосепа Гвардиолы разрывают соперников на запчасти, лишь изредка теряя очки. Сити фактически закрыл все вопросы о победителе этого противостояния еще в Дании, победив "Копенгаген" с разницей в 2 мяча. Датчане ведут борьбу за чемпионство на внутренней арене и попытаются громко хлопнуть дверьми в Лиге чемпионов, правда, в Манчестере это будет сделать очень сложно.

Видеообзор матча "Копенгаген" - "Ман Сити"

Напомним, первая игра между командами завершилась гостевой победой МС со счетом 3:1. На днях Горожане также в пух и прах разнесли "Ман Юнайтед" в дерби.