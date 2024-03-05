"Ман Сіті" — "Копенгаген": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

МС продовжує захист титулу

У середу, 6 березня, англійський "Манчестер Сіті" зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти данського "Копенгагена". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Копенгаген".

У прямому ефірі в Україні другу гру між англійцями та данцями покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Гра "Ман Сіті" — "Копенгаген" відбудеться у Манчестері (Велика Британія) на стадіоні "Сіті оф Манчестер". Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Містяни ведуть боротьбу відразу за кілька трофеїв, проте про втому цієї команди не йдеться. Підопічні Хосепа Гвардіоли розривають суперників на запчастини, лише зрідка втрачаючи очки. Сіті фактично закрив усі питання про переможця цього протистояння ще в Данії, перемігши "Копенгаген" із різницею у 2 м’ячі. Данці борються за чемпіонство на внутрішній арені й спробують голосно грюкнути дверима в Лізі чемпіонів, щоправда, в Манчестері це буде зробити дуже складно.

Відеоогляд матчу "Копенгаген" — "Ман Сіті"

Нагадаємо, перша гра між командами завершилася гостьовою перемогою МС із рахунком 3:1. Днями Городяни також рознесли "Ман Юнайтед" у дербі.