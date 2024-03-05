"Ман Сити" - "Копенгаген": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Манчестерский клуб защищает титул в главном еврокубке

В среду, 6 марта, английский суперклуб "Манчестер Сити" в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 встретится с датским "Копенгагеном". Первая встреча между командами завершилась гостевой победой Горожан со счетом 3:1.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Копенгаген". Игра состоится в Манчестере (Великобритания) на стадионе "Сити оф Манчестер", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

"Ман Сити" — "Копенгаген" — начало в 22:00 (обновляется)

Английский гранд чувствует себя комфортно перед вторым поединком из-за гандикапа в 2 мяча. Кроме того, англичане играют дома, где "Копенгагену" можно лишь мечтать о победе. Тем не менее борьба на несколько фронтов (АПЛ и Кубок Англии) и недооценка соперника может сыграть злую шутку даже с явным фаворитом.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть прямую трансляцию матча "Ман Сити" — "Копенгаген", а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.

Видеообзор матча "Копенгаген" - "Ман Сити"

Напомним, перед игрой Лиги чемпионов МС расправился с "Манчестер Юнайтед" в АПЛ — 3:1. Горожане идут вторыми в первенстве Англии.