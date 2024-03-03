Огненные голы и конфуз Холанда: "Ман Сити" и "Ман Юнайтед" устроили шоу в дерби (видео)

Манчестерское дерби прошло с обилием голевых моментов

В воскресенье, 3 марта, "Манчестер Сити" в рамках матча 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2023/24 принимал "Манчестер Юнайтед". Накануне Горожане добыли выездную победу над "Копенгагеном" в Лиге чемпионов.

Встреча, проходившая в Манчестере на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ман Сити". Об этом сообщает "Телеграф".

Хозяева с первых секунд начали оказывать давление на оборону гостей. "Ман Сити" создал уйму моментов в первой половине встречи, но как это бывает в футболе, забила команда, которая практически все время сидела в обороне. На 8-й минуте поединка Маркус Рашфорд решился на дальний удар с ходу и не прогадал — мяч залетел точно под перекладину! Под занавес тайма лучший форвард планеты Эрлинг Холанд умудрился не попасть в пустые ворота.

После забитого мяча "Красные Дьяволы" ушли в глубокую оборону, а Горожане пытались ее вскрыть. Это удалось Филу Фодену на 56-й минуте. Англичанин роскошным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. Под занавес второй половины Фоден оформил дубль, принеся победу в дерби своей команде. Точку в игре поставил Холанд, воспользовавшись ошибкой защитника МЮ.

Полный видеообзор матча "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" будет доступен здесь позднее.

Напомним, в юношеской команде "Манчестер Юнайтед" U-17 выступает украинец Зак (Захар) Бауманн, который изъявил желание играть за сборную Украины. К слову, недавно Зак удачно дебютировал за молодежный состав "Красных Дьяволов" U-21, забив гол в своем первом поединке за команду.