"Бавария" взяла реванш у "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)

В главном еврокубке стартовали ответные игры первого раунда плей-офф

Во вторник, 5 марта, мюнхенская "Бавария" принимала римский "Лацио" в рамках ответного матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В первой игре немецкий суперклуб умудрился проиграть Орлам со счетом 0:1.

Встреча, проходившая в Мюнхене (Германия) на одноименной арене, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Баварии". Об этом сообщает "Телеграф".

"Бавария" с первых секунд начала атаковать ворота гостей. Однако лишь под занавес первого тайма оборона итальянцев дрогнула. На 39-й минуте Гарри Кейн головой замкнул удар-пас Томаса Мюллера. Тут же Орлы пропустили гол в раздевалку — отличился Томас Мюллер, который головой переправил удар-навес Маттейса де Лихта. Во втором тайме мюнхенцы без проблем довели дело до победы, забив еще один гол — Кейн удачно сыграл на добивании.

"Бавария" – "Лацио" – 3:0

Голы: Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2

Предупреждения: Романьоли, 81, Катальди, 89 , Пеллегрини, 90+2

"Бавария": Нойер — Киммих, де Лигт, Дайер, Геррейро (Дэвис, 79) — Павлович, Горецка — Сане (Лаймер, 89), Мюллер (Тель, 79), Мусиала (Гнабри, 90) — Кейн

"Лацио": Проведель — Марушич, Марио Гила, Романьоли, Пеллегрини — Гендузи, Весино (Катальди, 61), Луис Альберто (Камада, 78) — Дзаканьи (Исаксен, 61), Иммобиле (Кастельянос, 61), Фелипе Андерсон (Педро, 75)

Статистика матча Бавария - Лацио

Полный видеообзор матча "Бавария" — "Лацио":

Таким образом, по сумме двух матчей в четвертьфинал Лиги чемпионов проходит "Бавария". Жеребьевка этого раунда турнира состоится в пятницу, 15 марта.

Напомним, боссы "Баварии" после первой встречи с "Лацио" решили попрощаться с главным тренером. Немецкий специалист Томас Тухель покинет клуб по окончании текущего сезона. Ранее сообщалось, что мюнхенцы хотели арендовать Михаила Мудрика, но "Челси" ответил отказом.