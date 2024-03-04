"Бавария" - "Лацио": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Мюнхенцы попытаются взять реванш у римлян

Во вторник, 5 марта, немецкая "Бавария" сыграет ответную игру в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против итальянского "Лацио". В первом поединке Красные сенсационно потерпели поражение от Орлов (0:1).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Лацио". Игра состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

"Бавария" — "Лацио" — начало в 22:00 (обновляется)

"Бавария" после серии неудач на внутренней и европейской аренах попытается реабилитироваться перед собственными болельщиками в Мюнхене. Для этого надо пройти 9-ю команду Серии А — "Лацио". Задание выполнимо, но гол, забитый Орлами в Риме, может сыграть злую шутку с немцами.

Видеообзор первого матча между "Лацио" и "Баварией"

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть прямую видеотрансляцию матча "Бавария" — "Лацио", а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту встречу.

Напомним, после первой игры с "Лацио" "Бавария" решила попрощаться с главным тренером команды. Немецкий специалист Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.