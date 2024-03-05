"Баварія" взяла реванш у "Лаціо" у Лізі чемпіонів (відео)

У головному єврокубку стартували ігри-відповіді першого раунду плей-оф

У вівторок, 5 березня, мюнхенська "Баварія" приймала римський "Лаціо" в рамках матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У першій грі німецький суперклуб примудрився програти Орлам із рахунком 0:1.

Зустріч, що проходила у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені, завершилася з рахунком 3:0 на користь "Баварії". Про це повідомляє "Телеграф".

"Баварія" з перших секунд почала атакувати ворота гостей. Однак лише під завісу першого тайму оборона італійців дала збій. На 39-й хвилині Гаррі Кейн головою замкнув удар-пас Томаса Мюллера. Одразу Орли пропустили гол у роздягальню — відзначився Томас Мюллер, який головою переправив удар-навіс Маттейса де Ліхта. У другому таймі мюнхенці без проблем довели справу до перемоги, забивши ще один гол — Кейн вдало зіграв на добиванні.

"Баварія" – "Лаціо" – 3:0

Голи: Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2

Попередження: Романьолі, 81, Катадьді, 89, Пеллегріні, 90+2

"Баварія": Нойєр — Кімміх, де Лігт, Дайєр, Геррейро (Девіс, 79) — Павлович, Горецка — Сане (Лаймер, 89), Мюллер (Тель, 79), Мусіала (Гнабрі, 90) — Кейн

"Лаціо": Проведель — Марушич, Маріо Гіла, Романьолі, Пеллегріні — Гендузі, Весіно (Катальді, 61), Луїс Альберто (Камада, 78) — Дзаканьї (Ісаксен, 61), Іммобіле (Кастельянос, 61), Феліпе Андерсон (Педро, 75)

Статистика матчу Баварія - Лаціо

Повний відеоогляд матчу "Баварія" — "Лаціо" буде доступний тут найближчим часом.

Таким чином, за сумою двох матчів у чвертьфінал Ліги чемпіонів проходить "Баварія". Жеребкування цього раунду турніру відбудеться у п’ятницю, 15 березня.

Нагадаємо, боси "Баварії" після першої зустрічі з "Лаціо" вирішили попрощатися з головним тренером. Німецький фахівець Томас Тухель покине клуб після закінчення цього сезону. Раніше повідомлялося, що мюнхенці хотіли орендувати Михайла Мудрика, але "Челсі" відповів відмовою.