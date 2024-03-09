Украинец Ковтун выиграл "золото" на Кубке мира, опередив олимпийского чемпиона (видео)

Украинский гимнаст блестяще выступает на параллельных брусьях

В субботу, 9 марта, украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (Азербайджан). Накануне он победил в Котбусе (Германия).

Ковтун добыл победу в своей коронной дисциплине — упражнении на параллельных брусьях. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики в Twitter.

В упражнениях на параллельных брусьях украинец набрал 14,900 балла. Таким образом, он обошел действующего олимпийского чемпиона в этой дисциплине Цзоу Цзинюаня из Китая. "Бронза" досталась Анхелю Барахасу из Колумбии. Добавим, что еще один представитель Украины Олег Верняев стал пятым.

Отметим, это третья победа украинца в трех стартовых турнирах на этом уровне. До этого он стал лучшим в Каире (Египет) и Котбусе.

Ранее тренер Ковтуна Ирина Горбачева в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" высказалась о последних успехах подопечного на высшем уровне. Напомним, летом 2023 года в украинской спортивной гимнастике прогремел скандал. Украинский гимнаст Петр Пахнюк публично раскритиковал главного тренера сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадия Сартинского, обвинив того в действиях, направленных против подготовки и участия Ильи Ковтуна в Олимпийских играх в Париже.