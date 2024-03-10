Футболисты "Зари" могут бойкотировать матч с "Динамо": что произошло

Луганский клуб имеет задолженности по зарплате

Футболисты "Зари" после победы над "Минаем" (2:0) в 20-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24 угрожают руководству клуба бойкотом игры с "Динамо" (12.03.2024). Все из-за задолженности по зарплате.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале. Он отметил, что руководство луганского клуба пытается убедить игроков вернуться к этом вопросу уже после игры с киевлянами во время международной паузы.

"По моей информации, игроки ребром задали вопрос о немедленном погашении (задолженности по зарплате и премиальных). Иначе, как и клуб, тоже не будут выполнять свои обязанности. И если не последует ответ от руководства в ближайшее время, то будет всерьез рассматриваться вариант не выходить на поле против "Динамо".

Насколько я понимаю, клуб пытается унять страсти. Хоть временно, чтобы вернуться к этому вопросу во время международной паузы. И чтобы команда в штатном режиме продолжала подготовку к матчу во вторник", — написал Бурбас.

Напомним, "Заря" провалила еврокубковый сезон, не сумев выйти из группы Лиги конференций. К слову, на одном из еврокубковых матчей луганчан УЕФА подыграл РФ.