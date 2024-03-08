Чемпионат Украины по футболу, 20 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Чемпионат Украины по футболу подходит к своей развязке
В четверг, 7 марта, матчем "Заря" — "Минай" стартовал 20-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре луганский клуб не сумел обыграть "Александрию" (0:0).
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. В центральном поединке тура "Шахтер" сыграет с "Колосом". "Динамо", в свою очередь, не сумело обыграть "Верес".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 20 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
Четверг, 7 марта
"Заря" — "Минай" — 2:0
"Верес" — "Динамо" — 1:1
Пятница, 8 марта
"Днепр-1" — "Рух" — 13:00
"Металлист-1925" — ЛНЗ — 15:30
"Шахтер" — "Колос" — 18:00
Суббота, 9 марта
"Черноморец" — "Ворскла" — 13:00
"Полесье" — "Александрия" — 15:30
"Кривбасс" — "Оболонь" — 18:00
Напомним, в 19-м туре украинского первенства прогремел скандал. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал "Оболонь" после матча против "Черноморца". Встреча началась не вовремя из-за того, что клуб решил выделить минуту для символического удара военного по мячу перед стартовым свистком.