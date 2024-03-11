"Атлетико" - "Интер": букмекеры заинтриговали прогнозом на ответный матч Лиги чемпионов
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Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита поединка
В среду, 13 марта, Матрасники и Нерадзурри проведут ответную игру в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" — "Интер".
По мнению букмекеров в следующий раунд турнира пройдет именно итальянская команда. Об этом сообщает Favbet.
Аналитики предлагают сделать ставку на проход "Интера" с коэффициентом 1,21. Шансы Матрасников на выход в 1/4 финала ЛЧ куда хуже — коэффициент 4,80. К слову, Favbet оценил вероятность победы "Атлетико" в ответной игре в 33%, а гостей — в 38%.
Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Атлетико" — "Интер":
- Favbet: (победа "Атлетико" 2,98 — ничья 3,35 — победа "Интера" 2,54)
- William Hill: (2,90 — 3,25 — 2,45)
- Bwin: (2,87 — 3,30 — 2,45)
Вторая игра "Атлетико" — "Интер" состоится в Мадриде на стадионе "Метрополитано". Напомним, первая встреча, прошедшая в Милане, завершилась минимальной победой "Интера" со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что с игроком "Интера" и сборной Италии Давиде Фраттези произошел конфуз во время матча Серии А. К слову, "Нерадзурри" интересуется форвардом сборной Украины Артемом Довбиком.