"Атлетіко" — "Інтер": букмекери заінтригували прогнозом на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Фахівці не змогли виділити однозначного фаворита поєдинку

У середу, 13 березня, Матрацники та Нерадзуррі проведуть гру-відповідь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Атлетіко" — "Інтер".

На думку букмекерів, у наступний раунд турніру пройде саме італійська команда. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики пропонують зробити ставку на прохід "Інтеру" з коефіцієнтом 1,21. Шанси Матрацників на вихід до 1/4 фіналу ЛЧ значно гірші — коефіцієнт 4,80. До речі, Favbet оцінив ймовірність перемоги "Атлетіко" у грі-відповіді у 33%, а гостей — у 38%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Атлетіко" — "Інтер":

Favbet: (перемога "Атлетіко" 2,98 — нічия 3,35 — перемога "Інтера" 2,54)

William Hill: (2,90 — 3,25 — 2,45)

Bwin: (2,87 — 3,30 — 2,45)

Друга гра "Атлетіко" — "Інтер" відбудеться у Мадриді на стадіоні "Метрополітано". Нагадаємо, перша зустріч, що пройшла у Мілані, завершилася мінімальною перемогою "Інтера" з рахунком 1:0.

Раніше повідомлялося, що з гравцем "Інтера" та збірної Італії Давіде Фраттезі стався конфуз під час матчу Серії А. До речі, "Нерадзуррі" цікавиться форвардом збірної України Артемом Довбиком.