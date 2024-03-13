"Атлетико" - "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Атлетико" попытается взять реванш у "Интера"

В среду, 13 марта, между "Атлетико" и "Интером" состоится вторая игра в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Первая встреча завершилась минимальной победой итальянцев со счетом 1:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" — "Интер". Поединок пройдет в Мадриде на стадионе "Метрополитано", начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

"Атлетико" — "Интер" — начало в 22:00 по киевскому времени (обновляется)

Миланский гранд, добыв домашнюю победу, является фаворитом 2-матчевого противостояния. Однако Матрасники явно не собираются мириться с этим и наверняка дадут бой Нерадзурри. Добавим, что матч "Атлетико" — "Интер" будет показан в Украине в прямом эфире. К слову, букмекеры не верят в выход испанцев в четвертьфинал еврокубка, отдавая предпочтение итальянцам.

Напомним, в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились 6 команд. "Манчестер Сити" легко прошел "Копенгаген", "Реал" не без проблем добыл приемлемый результат против РБ "Лейпциг". Кроме того, ПСЖ выбил из турнира "Реал Сосьедад", а "Бавария" — "Лацио". Также "Барселона" расправилась над "Наполи", а "Арсенал" в серии пенальти переиграл "Порту". Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 15 марта в Ньоне.