"Шахтер" - новый-старый лидер и проблемы "Полесья" - обзор 20-го тура УПЛ

Тренер житомирского клуба может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время

В выходные состоялись матчи 20-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, главным итогом которого стала смена лидера. При том, не теневого, а фактического лидера турнирной таблицы, которым стал донецкий "Шахтер". И это несмотря на то, что у горняков на две игры меньше чем у соперников.

Также дончане стали единоличными лидерами по потерянным очкам, из-за потери баллов киевским "Динамо". Подопечные Александра Шовковского не смогли справиться с "Вересом" в Ровно и по-прежнему находятся на 4-м месте в турнирной таблице.

Волевая победа и нервная концовка

"Шахтер" свою победу добыл в непростом матче с "Колосом" из Ковалевки (Киевская обл.), где дончане побывали и в роли отыгрывающихся, и сами себе привезли нервную концовку. Впрочем, три очка все же добыли.

Дончане отлично начали матч: Конопля с убойной позиции попал в соперника, а затем организовал момент для Судакова, который в центре штрафной подработал мяч грудью и пробил — в упор в стойку. Однако открыть счет в контратаке удалось именно ковалевцам: на 8-й минуте Ильин вошел в штрафную и ударом в ближний угол переиграл Ризныка. "Оранжево-черных" это не смутило, они продолжали владеть инициативой, но хотя бы сравнять счет до перерыва так и не смогли.

А в перерыве Марино Пушич сделал замены, которые предопределили исход игры. Вместо Педриньо и Назарины на поле вышли Кевин и Лассина Траоре, которые и стали творцами камбека. Уже на 49-й минуте Кевин на левом фланге обыгрался с Траоре, точно пробил в дальний угол и сравнял счет. 1:1 — дебютный мяч бразильского новичка за "Шахтер". А на 65-й минуте "горняки" вышли вперед: Зубков навесил со штрафного, мяч достался Траоре, который беспрепятственно головой направил его в сетку — 2:1.Наконец, на 88-й минуте случился третий гол: Судаков подключил на левом краю штрафной Кевина, и бразилец великолепным по исполнению ударом поразил дальний угол — 3:1. В компенсированное арбитром время ковалевцы сократили счет в матче и неожиданно возродили интригу: сначала Ризнык выручил, переведя мощный удар Черноморца на угловой, но после корнера и рикошетов Траоре срезал мяч в собственные ворота. Однако большего "Колос" добиться так и не смог.

Видеообзор "Шахтер" - "Колос"

Автор дубля Кевин, для которого эта голы стали первыми за донецкую команду после матча отметил: "Прежде всего спасибо команде за помощь, ведь эти голы являются результатом длительной коллективной работы. Эти голы – начало моей новой истории. Спасибо Богу за то, что смог забить, надеюсь, эта история будет иметь продолжение".

Сенсация в Днепре

Выходя на поле горняки уже знали, что в случае победы станут новыми лидерами турнирной таблицы чемпионата. Ведь в первом матче дня "Днепр-1", будучи еще в статусе лидера турнирной таблицы, на своем поле… проиграл львовскому "Руху".

Гости очень активно начали встречу и отрыли счет уже после первого углового — Слюбек наносил удар головой, мяч срикошетил от Сарапия и попал в стойку, а Волынец отбил мяч уже за линией ворот. Вскоре голкипер "днепрян" не лучшим образом пытался выбить мяч, заставив еще раз понервничать хозяев поля, но все закончилось фолом в атаке со стороны львовян.

Лишь после этого хозяева поля пришли в себя и на 12-й минуте провели первую атаку – Горбунов наносил опасный удар в дальний угол, но Ледвий сумел достать мяч. Постепенно "днепряне" стали чаще владеть мячом, все ближе приближаясь к владениям соперника. Но… Ни в первом, ни во втором тайме реализовать свое территориальное и игровое преимущество так и не смогли.

Видеообзор "Днепр-1" - "Рух"

Справедливости ради стоит отметить, что игра проходила в "рваном" темпе, распавшись на куски. Так, второй тайм начался с более чем получасовой задержкой из-за воздушной тревоги. А в середине второго тайма команды также уходили на вынужденный перерыв из-за тревоги. И хозяевам поля снова и снова пришлось налаживать игровые действия, в то время, как гости спокойно защищались. Более того, игроки "Колоса" провели две контратаки, которые могли закончиться взятием ворот, но в этих эпизодах отлично сыграл вратарь хозяев поля Волынец. В итоге днепряне уступили 0:1.

Поражение ценой отставки?..

А вот поражение житомирского "Полесья" в матче против "Александрии" может стоить поста главного тренера Юрию Калитвинцеву. Если осенью команда попеременно лидировала в турнирной таблице с "Кривбассом", то сейчас уже опустилась в турнирной таблице на 6-е место, не имея при этом игр в запасе, в отличие от конкурентов. Команда отстает на 5-7 очков от "Днепр-1" и "Кривбасса", не говоря уже о "Шахтере" и "Динамо", у которых по 2-3 игры в запасе. И сейчас, по факту, борется за 5-6 место с львовским "Рухом". Во второй половине текущего чемпионата Украины житомирская команда в трех матчах потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

Видеообзор "Полесье" - "Александрия"

Игроки "Александрии" открыли счет первыми, а решающую роль в эпизоде сыграл сын главного тренера… "Полесья" Юрий Калитвинцева Владислав. Уже на 10-й минуте Калитвинцев-младший навесил с правого фланга, и Михайленко, вклинившись между двумя центрбеками, головой вколотил в сетку. Сравнять счет житомирянам удалось с пенальти: Артем Козак уверенно реализовал 11-метровый, который заработал Лукас Тейлор. Впрочем, "Александрии" удалось забить еще раз, когда точный удар нанес Шулянский – 1:2.

По информации источников в ближайшее время житомирское "Полесье" должно официально объявить об отставке главного тренера Калитвинцева. По информации "ТаТоТаке", исполнять обязанности наставника "Полесья" будет главный тренер "Звягеля" Сергей Шищенко.

Пенальти в концовке в Ровно

А вот киевское "Динамо" потеряло очки в Ровно обиднейшим образом. При этом, судьба матча могла решиться в самом начале. После опасного удара Мрвалевича, с которым справился Бущан, киевляне создали настоящие неприятности для хозяев. Кабаев великолепной передачей нашел в штрафной площадке Волошина, и тот с левого угла вратарской площадки направил мяч точно в дальний угол ворот — 1:0. Шла 5-я минута игры. Почти сразу после этого гости могли удвоить свое преимущество, но Андриевский метров с 20 попал в перекладину…

Видеообзор "Верес" - "Динамо"

После этого игра на долгое время успокоилась и, казалось, гости доведут игру до победы. Но… Не сумев добиться решающего преимущества в начале матча, киевляне упустили минимальный перевес в концовке. Последние минуты прошли достаточно нервно для обеих команд, а развязка наступила уже в компенсированное время, когда в столкновении с Мрвалевичем игрок "Динамо" Бенито нарушил правила. Арбитр назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший и вырвал ничью для своей команды – 1:1.

"Заря" на грани забастовки

Следующий матч киевляне должны провести против луганской "Зари", но до сих пор нет полной уверенности, что игра состоится. Футболисты "Зари" после победы над "Минаем" (2:0), по слухам, угрожают руководству клуба бойкотом игры с "Динамо". Все из-за задолженности по зарплате.

Видеообхор "Заря" - "Минай"

Журналист Игорь Бурбас отмечает, что руководство луганского клуба пытается убедить игроков вернуться к этому вопросу уже после игры с киевлянами во время международной паузы. "По моей информации, игроки ребром задали вопрос о немедленном погашении (задолженности по зарплате и премиальных). Иначе, как и клуб, тоже не будут выполнять свои обязанности. И если не последует ответ от руководства в ближайшее время, то будет всерьез рассматриваться вариант не выходить на поле против "Динамо". Насколько я понимаю, клуб пытается унять страсти. Хоть временно, чтобы вернуться к этому вопросу во время международной паузы. И чтобы команда в штатном режиме продолжала подготовку к матчу во вторник", — написал Бурбас.

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21-й тур Премьер-лиги будет разбит на две части, что связано с той самой международной паузой – подготовкой к матчам национальных сборных. Во вторник, 12 марта свои матчи проведут лидеры украинского футбола "Шахтер", "Днепр-1" и "Динамо", который сыграет с участником еврокубков сезона 2023/24 луганской "Зарей". А уже в пятницу-воскресенье состоятся остальные пять матчей тура.

В это время игроки ведущих команд уже приступят к тренировкам в составе национальной сборной, подготовке к важнейшему матчу полуфинала плей-офф с Боснией и Герцеговиной и, будем надеяться, к финалу плей-офф отбора – после победы над боснийцами.