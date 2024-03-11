"Шахтар" — новий-старий лідер та проблеми "Полісся" — огляд 20-го туру УПЛ

Тренер житомирського клубу може бути відправлений у відставку вже найближчим часом

У вихідні відбулися матчі 20 туру чемпіонату української футбольної Прем’єр-ліги, головним підсумком якого стала зміна лідера. При цьому не тіньового, а фактичного лідера турнірної таблиці, яким став донецький "Шахтар". І це незважаючи на те, що у гірників на дві гри менше, ніж у суперників.

Також донеччани стали одноосібними лідерами за втраченими очками через втрату балів київським "Динамо". Підопічні Олександра Шовковського не змогли впоратися з "Вересом" у Рівному і, як і раніше, перебувають на 4-му місці в турнірній таблиці.

Вольова перемога та нервова кінцівка

"Шахтар" свою перемогу здобув у непростому матчі з "Колосом" з Ковалівки (Київська обл.), де донеччани побували і в ролі тих, хто відіграється, і самі собі привезли нервову кінцівку. Втім, три очки все ж таки здобули.

Донеччани чудово розпочали матч: Конопля з забійної позиції влучив у суперника, а потім організував момент для Судакова, який у центрі штрафного майданчика підробив м’яч грудьми та пробив — впритул у стійку. Однак відкрити рахунок у контратаці вдалося саме ковалевцям: на 8-й хвилині Ільїн увійшов до штрафного майданчика і ударом у ближній кут переграв Різника. "Помаранчево-чорних" це не збентежило, вони продовжували володіти ініціативою, але хоча б зрівняти рахунок до перерви так і не змогли.

А у перерві Марино Пушич зробив заміни, які визначили результат гри. Замість Педріньйо та Назарини на поле вийшли Кевін та Лассіна Траоре, які і стали творцями камбека. Вже на 49-й хвилині Кевін на лівому фланзі обігрався з Траоре, точно пробив у дальній кут і зрівняв рахунок. 1:1 — дебютний м’яч бразильського новачка за "Шахтар". А на 65-й хвилині "гірники" вийшли вперед: Зубков навісив зі штрафного, м’яч дістався Траоре, який безперешкодно головою направив його в сітку — 2:1. Нарешті, за 10 хвилин Кевін чудовим по виконанню ударом вразив дальній кут — 3:1. У компенсований арбітром час ковалівці скоротили рахунок у матчі та несподівано відродили інтригу: спочатку Різник врятував, перевівши потужний удар Чорноморця на кутовий, але після корнера та рикошетів Траоре зрізав м’яч у власні ворота. Проте більшого "Колос" досягти так і не зміг.

Відеоогляд "Шахтар" - "Колос"

Автор дубля Кевін, для якого ця голи стали першими за донецьку команду після матчу зазначив: "Насамперед дякую команді за допомогу, адже ці голи є результатом тривалої колективної роботи. Ці голи – початок моєї нової історії. Дякую Богу за те, що зміг забити, сподіваюся, ця історія матиме продовження.

Сенсація у Дніпрі

Виходячи на поле гірники вже знали, що у разі перемоги стануть новими лідерами турнірної таблиці чемпіонату. Адже у першому матчі дня "Дніпро-1", ще в статусі лідера турнірної таблиці, на своєму полі... програв львівському "Руху".

Гості дуже активно розпочали зустріч і відкрили рахунок вже після першого кутового — Слюбек завдав удару головою, м’яч зрикошетив від Сарапія та влучив у стійку, а Волинець відбив м’яч вже за лінією воріт. Незабаром голкіпер "дніпрян" не найкраще намагався вибити м’яч, змусивши ще раз понервувати господарів поля, але все закінчилося фолом в атаці з боку львів’ян.

Лише після цього господарі поля прийшли до тями і на 12-й хвилині провели першу атаку – Горбунов завдав небезпечного удару в дальній кут, але Ледвій зумів дістати м’яч. Поступово "дніпряни" стали частіше володіти м’ячем, дедалі ближче наближаючись до володінь суперника. Але… Ані у першому, ані у другому таймі реалізувати свою територіальну та ігрову перевагу так і не змогли.

Відеоогляд "Дніпро-1" - "Рух"

Заради справедливості варто відзначити, що гра проходила в "рваному" темпі, розпавшись на шматки. Так, другий тайм почався з більш ніж півгодинною затримкою через повітряну тривогу. А в середині другого тайму команди також йшли на вимушену перерву через тривогу. І господарям поля знову і знову довелося налагоджувати ігрові дії, коли гості спокійно захищалися. Більше того, гравці "Колоса" провели дві контратаки, які могли закінчитися взяттям воріт, але у цих епізодах чудово зіграв воротар господарів поля Волинець. У результаті дніпряни поступилися 0:1.

Поразка ціною відставки?

А ось поразка житомирського "Полісся" у матчі проти "Олександрії" може коштувати посади головному тренеру Юрію Калитвинцеву. Якщо восени команда поперемінно лідирувала у турнірній таблиці з "Кривбасом", то зараз вже опустилася в турнірній таблиці на 6-те місце, не маючи при цьому ігор у запасі, на відміну від конкурентів. Команда відстає на 5-7 очок від "Дніпро-1" та "Кривбасу", не кажучи вже про "Шахтар" і "Динамо", у яких по 2-3 гри в запасі. І зараз, за фактом, бореться за 5-6 місце із львівським "Рухом". У другій половині поточного чемпіонату України житомирська команда у трьох матчах зазнала двох поразок і одного разу зіграла внічию.

Відеоогляд "Полісся" - "Олександрія"

Гравці "Олександрії" відкрили рахунок першими, а вирішальну роль в епізоді відіграв син головного тренера… "Полісся" Юрій Калитвинцева Владислав. Вже на 10-й хвилині Калитвинцев-молодший навісив з правого флангу, і Михайленко, вклинившись між двома центрбеками, головою забив у сітку. Зрівняти рахунок житомирянам вдалося з пенальті: Артем Козак впевнено реалізував 11-метровий, який заробив Лукас Тейлор. Втім, "Олександрії" вдалося забити ще раз, коли точний удар завдав Шулянський – 1:2.

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За інформацією джерел, найближчим часом житомирське "Полісся" має офіційно оголосити про відставку головного тренера Калітвинцева. За інформацією "ТаТоТаке", виконуватиме обов’язки наставника "Полісся" головний тренер "Звягеля" Сергій Шищенко.

Пенальті наприкінці у Рівному

А ось київське "Динамо" втратило очки у Рівному образливим чином. При цьому доля матчу могла вирішитись на самому початку. Після небезпечного удару Мрвалевича, з яким впорався Бущан, кияни створили справжні неприємності для господарів. Кабаєв чудовою передачею знайшов у штрафному майданчику Волошина, і той із лівого кута воротарського майданчика направив м’яч точно у дальній кут воріт – 1:0. Йшла 5-а хвилина гри. Майже одразу після цього гості могли подвоїти свою перевагу, але Андріївський метрів із 20 потрапив у перекладину.

Відеоогляд "Верес" - "Динамо"

Після цього гра на довгий час заспокоїлася і, здавалося, гості доведуть гру до перемоги. Але… Не зумівши досягти вирішальної переваги на початку матчу, кияни втратили мінімальну перевагу наприкінці. Останні хвилини пройшли досить нервово для обох команд, а розв’язка настала вже у компенсований час, коли у зіткненні із Мрвалевичем гравець "Динамо" Беніто порушив правила. Арбітр призначив пенальті, який реалізував потерпілий і вирвав нічию для своєї команди — 1:1.

"Зоря" на межі страйку

Наступний матч кияни мають провести проти луганської "Зорі", але досі немає цілковитої впевненості, що гра відбудеться. Футболісти "Зорі" після перемоги над "Мінаєм" (2:0), за чутками, загрожують керівництву клубу бойкотом гри з "Динамо". Все через заборгованість із зарплати.

Відеоогляд "Зоря" - "Минай"

Журналіст Ігор Бурбас зазначає, що керівництво луганського клубу намагається переконати гравців повернутись до цього питання вже після гри з киянами під час міжнародної паузи. "За моєю інформацією, гравці рубом поставили питання про негайне погашення (заборгованість із зарплати та преміальних). Інакше, як і клуб, теж не виконуватимуть своїх обов’язків. І якщо не надійде відповідь від керівництва найближчим часом, то всерйоз розглядатиметься варіант не виходити на поле проти "Динамо". Наскільки я розумію, клуб намагається вгамувати пристрасті. Хоча б тимчасово, щоб повернутися до цього питання під час міжнародної паузи. І щоб команда у штатному режимі продовжувала підготовку до матчу у вівторок", — написав Бурбас.

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21 тур Прем’єр-ліги буде розбитий на дві частини, що пов’язано з тією самою міжнародною паузою – підготовкою до матчів національних збірних. У вівторок, 12 березня свої матчі проведуть лідери українського футболу "Шахтар", "Дніпро-1" та "Динамо", який зіграє з учасником єврокубків сезону 2023/24 луганською "Зорею". А вже у п’ятницю-неділю відбудуться решта п’ять матчів туру.

У цей час гравці провідних команд вже приступлять до тренувань у складі національної збірної, підготовки до найважливішого матчу півфіналу плей-офф із Боснією та Герцеговиною і, сподіватимемося, до фіналу плей-офф відбору – після перемоги над боснійцями.