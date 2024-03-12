"Барселона" - "Наполи": онлайн-трансляция ответного матча Лиги чемпионов

Испанский суперклуб попітается пройти чемпиона Италии

Во вторник, 12 марта, "Барселона" и "Наполи" сыграют ответную игру в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В первой встрече Сине-гранатовые упустили победу над неаполитанцами, сыграв вничью — 1:1.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Наполи". Игра состоится в Барселоне (Испания) на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

"Барселона" — "Наполи" — начало в 22:00 (обновляется)

Сине-гранатовые подходят к игре в качестве явного фаворита, однако победить мотивированный "Наполи" будет очень непросто. Кроме того, каталонцы не сумели получить гандикап перед ответной игрой, сыграв в Неаполе со счетом 1:1.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Барселона" — "Наполи" в прямом эфире. Кроме того, стали известны котировки букмекеров на это противостояние.

Напомним, главный тренер "Барселоны" Хави объявил, что покинет команду по окончании сезона. Сине-гранатовые уже подыскали замену испанцу в лице экс-тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби.