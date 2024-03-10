"Барселона" - "Наполи": букмекеры определили фаворита пары Лиги чемпионов

Специалисты отдают небольшое предпочтение испанскому гранду

Во вторник, 12 марта, "Барселона" примет "Наполи" в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Наполи".

Специалисты считают, что в следующий раунд турнира пробьются Сине-гранатовые. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики отдают небольшое предпочтение хозяевам в вопросе выхода в четвертьфинал — коэффициент 1,49 за "Барсу" против 2,65 — за "Наполи". Favbet оценил вероятность победы Блаугранас в 50%, а неаполитанцев — в 24%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Барселона" — "Наполи":

Favbet: (победа "Барселоны" 1,99 — ничья 3,85 — победа "Наполи" 4,15)

William Hill: (1,85 — 3,80 — 3,80)

Bwin: (1,88 — 3,70 — 3,90)

Матч "Барселона" — "Наполи" пройдет в Барселоне на стадионе "Олимпик Льюис Компанис". В первой игре Сине-гранатовые и Голубые сыграли вничью — 1:1.

Напомним, "Барселона" показывает нелучшие результаты на всех фронтах. Кроме того, в раздевалке команды завелся "крот". Также ожидается, что по окончании сезона Хави покинет пост главного тренера клуба.