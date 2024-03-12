"Барселона" — "Наполі": онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги чемпіонів

Іспанський суперклуб спробує пройти чемпіона Італії

У вівторок, 12 березня, "Барселона" та "Наполі" зіграють гру-відповідь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У першій зустрічі Синьо-гранатові втратили перемогу над неаполітанцями, зігравши внічию – 1:1.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Наполі". Гра відбудеться у Барселоні (Іспанія) на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

"Барселона" — "Наполі" — початок о 22:00 (оновлюється)

Синьо-гранатові підходять до гри як явні фаворити, проте перемогти вмотивований "Наполі" буде дуже непросто. Крім того, каталонці не зуміли отримати гандикап перед грою-відповідю, зігравши в Неаполі з рахунком 1:1.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру "Барселона" — "Наполі" у прямому ефірі. Крім того, стали відомі котирування букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, головний тренер "Барселони" Хаві оголосив, що залишить команду після закінчення сезону. Синьо-гранатові вже підшукали заміну іспанцю в особі екстренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.