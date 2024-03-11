"Барселона" - "Наполи": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Большой матч пройдет в Каталонии

Во вторник, 12 марта, каталонцы и неаполитанцы сыграют ответную игру в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Наполи".

В прямом эфире в Украине вторую встречу между испанцами и итальянцами покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Барселона" — "Наполи" пройдет в Барселоне на стадионе "Олимпик Льюис Компанис". В первой игре Сине-гранатовые упустили победу над неаполитанцами, сыграв вничью — 1:1.

Накануне "Телеграф" сообщал о прогнозе букмекеров на матч "Барселона" — "Наполи". После ничьей в первом поединке аналитики отдают предпочтение Сине-гранатовым.

Отметим, каталонцы демонстрируют далеко не идеальные результаты в последнее время. Из-за этого Хави покинет пост главного тренера клуба по окончании сезона, а его место может занять бывший тренер "Шахтера". К слову, недавно в СМИ появилась информация, что в раздевалке Блаугранас завелся "крот".