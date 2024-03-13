Скандал в Лиге чемпионов: в чем обвиняют тренера Зинченко (видео)

Коллеги поссорились прямо на поле

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Арсенал" – "Порту" (1:0, 4:2 по пенальти) между главными тренерами команд произошел конфликт. Наставник Драконов Сержиу Консейсау обвинил менеджера Канониров Микеля Артету в оскорблении семьи.

Соответствующий комментарий Консейсау приводит Metro. По его словам, Артета по-испански оскорбил умершего члена его семьи.

"Не важно, что Артета говорит или не говорит. Во время матча он повернулся к [нашей] скамейке и по-испански – это, должно быть, фишка испанских тренеров, поскольку так же поступал Пеп – оскорбил мою семью.

В итоге я сказал ему следить за языком, потому что человека, которого он оскорбил, больше нет в живых. Я сказал, что ему нужно переживать о своей команде, поскольку, тренируя игроков, обладающих индивидуальным мастерством, он обязан делать больше и лучше", – сказал Консейсау.

В Sky Sports сообщили, что "Арсенал" категорически отрицает какие-либо оскорбления Артеты в адрес коллеги. Главный тренер Пушкарей, в свою очередь, отказался комментировать инцидент.

Видеообзор матча "Арсенал" - "Порту"

Ранее Артета неуместно пошутил, комментируя перепалку между его подопечными Александром Зинченко и Беном Уайтом. Недавно "Зина" восстановился после травмы икроножной мышцы.