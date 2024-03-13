Скандал у Лізі чемпіонів: у чому звинувачують тренера Зінченка (відео)

Колеги посварилися прямо на полі

Після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Арсенал" — "Порту" (1:0, 4:2 по пенальті) між головними тренерами команд стався конфлікт. Наставник Драконів Сержіу Консейсау звинуватив менеджера Канонірів Мікеля Артету в образі родини.

Відповідний коментар Консейсау наводить Metro. За його словами, Артета іспанською мовою образив померлого члена його родини.

"Не важливо, що Артета говорить чи не говорить. Під час матчу він повернувся до [нашої] лавки й іспанською — це, мабуть, фішка іспанських тренерів, оскільки так само чинив Пеп — образив мою сім’ю.

У результаті я сказав йому стежити за словами, тому що людини, яку він образив, більше немає в живих. Я сказав, що йому потрібно переживати про свою команду, оскільки, тренуючи гравців, які мають індивідуальну майстерність, він зобов’язаний робити більше і краще", – сказав Консейсау.

У Sky Sports повідомили, що "Арсенал" категорично заперечує будь-які образи Артети на адресу колеги. Головний тренер Пушкарів, у свою чергу, відмовився коментувати інцидент.

Відеоогляд матчу "Арсенал" — "Порту"

Раніше Артета недоречно пожартував, коментуючи суперечку між його підопічними Олександром Зінченком та Беном Вайтом. Нещодавно "Зіна" відновився після травми литкового м’яза.