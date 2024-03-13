"Арсенал" дожал "Порту": канониры выиграли в серии пенальти

Матч завершился в серии пенальти со счетом 4:2

В Лондоне завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Арсенал" принимал португальский "Порту". Первая игра трехнедельной давности в Португалии завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В ответной игре "Арсенал" в первом тайме сравнял счет по сумме двух матчей, благодаря голу Троссарда, а затем довел игру до серии пенальти, где был сильнее — 1:0 (4:2), сообщает "Телеграф". Главным героем матча стал вратарь "канониров" Давид Райя.

"Арсенал" с первых же минут игры захватил территориальное и игровое преимущество, но, периодически, "Порту" "огрызался". Так, отличный момент имел в середине первого тайма Консейсао, но его удар с линии штрафной площади отбил вратарь Райа. Также хороший момент у гостей не реализовал Эванилсон. А единственный гол в первом тайме забил Троссард — 1:0. "Арсенал" сравнял счет по сумме двух матчей.

После перерыва "Арсенал" продолжал мощно атаковать ворота соперника, а чем ближе было к концу матча, тем выше поднимался эмоциональный градус противостояния. Тем не менее, игроки сдержали эмоции, а вот забить гол с игры никому больше так и не удалось — ни в основное, ни в дополнительное время.

Судьба матча решилась в серии пенальти, где удачливее оказались игроки "Арсенала", забившие все четыре гола. А вот футболисты "Порту" дважды не сумели переиграть голкипера лондонцев и сборной Испании Давида Райю. Примечательно, что решающий удар голкипер отбил от Голено, забившего единственный гол в первом матче в Порту.

В параллельной игре "Барселона" принимала "Наполи" и выиграла со счетом 3:1. С учетом ничьей в первой игре в Неаполе (1:1), каталонцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.