"Ман Юнайтед" - "Ливерпуль": где и когда смотреть четвертьфинал Кубка Англии

Английское дерби пройдет в Манчестере

В воскресенье, 17 марта, "Ман Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют четвертьфинальный поединок Кубка Англии сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча МЮ — "Ливерпуль".

В прямом эфире в Украине суперматч "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" эксклюзивно покажет setantasports.com (требуется подписка). Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Игра 1/4 финала Кубка Англии между "Красными Дьяволами" и "Красными" состоится на знаменитой арене "Олд Траффорд", начало встречи — в 17:30 по киевскому времени. Манкунианцы фактически провалили сезон, вылетев из еврокубков. Единственная надежда на трофей — это победа в КА, ведь за АПЛ манчестерский клуб фактически прекратил борьбу. В то же время "Ливерпуль" борется на три фронта, при этом Красные в последнем сезоне Юргена Клоппа взяли трофей — Кубок лиги.

Напомним, в финале Кубка лиги "Ливерпуль" переиграл "Челси" с Михаилом Мудриком. Добавим, что в марте Красные потеряли лидерство в чемпионате Англии, сыграв вничью с "Манчестер Сити" — 1:1.