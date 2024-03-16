"Ман Юнайтед" — "Ливерпуль": онлайн-трансляций матча Кубка Англии

Классическое английское дерби пройдет в Манчестере

В воскресенье, 17 марта, английские гранды "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют четвертьфинальный поединок Кубка Англии сезона 2023/24. Накануне мерсисайдцы дали бой "Ман Сити".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча МЮ — "Ливерпуль". Встреча состоится на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, начало — в 17:30 по киевскому времени.

"Ман Юнайтед" — "Ливерпуль" — начало в 17:30 (обновляется)

МЮ хоть и играет дома, а у "Ливерпуля" большие проблемы с составом из-за травм, но специалисты считают именно гостей безоговорочными фаворитами встречи. "Ливерпуль" продолжает борьбу за требл, правда, выступая в Лиге Европы (второй по силе еврокубок). А вот манчестерский клуб ведет борьбу только на двух фронтах: АПЛ, КА. В первенстве Англии манкунианцы, похоже, будут бороться за место в Лиге чемпионов, а единственным их вариантом зацепиться трофей в этом году — это победить в Кубке Англии. В то же время мерсисайдцы уже выиграли Кубок лиги и продолжают борьбу за АПЛ, КА и ЛЕ.

Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль" в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах перед встречей.

Напомним, в финале Кубка лиги "Ливерпуль" победил "Челси" Михаила Мудрика. Добавим, что по окончании сезона Красные останутся без главного тренера.