"Ливерпуль" и "Ман Сити" сыграли в пользу "Арсенала" (видео)

"Скрытый финал" Английской премьер-лиги (АПЛ) прошел в Ливерпуле

В воскресенье, 10 марта, "Ливерпуль" в рамках центрального матча 28-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 принимал "Манчестер Сити". Встреча состоялась на знаменитой арене "Энфилд".

Поединок, проходивший в Ливерпуле, завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды с первых минут начали атаковать ворота друг друга. Хозяева забили первыми, но их гол был отменен из-за очевидного офсайда у Дарвина Нуньеса. А вот гол "Ман Сити" был забит по правилам. На 23-й минуте сработала "домашняя заготовка" — Кевин Де Брейне подал угловой на ближнюю штангу, а центрбек Джон Стоунз в касание замкнул передачу партнера.

В начале второго тайма хозяева заработали пенальти, который реализовал Алексис Макаллистер. В итоге встреча завершилась со счетом 1:1, что позволило "Арсеналу" возглавиьть АПЛ.

По итогам этого поединка "Ливерпуль" (64 очка) и "Ман Сити" (63 очка) занимают 2 и 3 позиции соответственно, лидирует "Арсенал" (64 очка).

Полный видеообзор матча "Ливерпуль" — "Ман Сити":

Напомним, накануне манчестерский клуб пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв "Копенгаген" со счетом 3:1. "Ливерпуль", в свою очередь, разгромил в гостях "Спарту" Прага (5:1) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. К слову, недавно МС уничтожил "Ман Юнайтед" в дерби Манчестера (3:1).