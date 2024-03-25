"Все присутствующие в этом прекрасном месте": диктор призвал не покидать "Крокус" во время теракта (видео)

Организаторы хотели продолжать шоу, пока в соседнем здании убивали людей

Во время теракта в московском ТЦ "Крокус Сити Холл" на территории "Крокус Экспо" (оба входят в комплекс "Крокус-Сити") проходил чемпионат России по танцевальному спорту. Участники турнира пытались самостоятельно эвакуироваться, из-за чего началась давка на выходе, однако организаторы настаивали на продолжении соревнований.

Об этом сообщает РИА Новости. При этом диктор призывал не паниковать и не покидать территорию "Крокус Экспо".

"Уважаемые спортсмены, уважаемые болельщики, все присутствующие в этом прекрасном месте "Крокус Экспо". Главная судейская коллегия хочет обратить ваше внимание на то, что совсем скоро у нас продолжатся соревнования, сейчас не стоит паниковать, переживать и бежать в раздевалку, потому что тем самым вы можете подвергнуть свою безопасность… У нас довольно большая давка происходит в раздевалке. Уважаемые спортсмены, вы можете не переживать и не покидать территорию наших площадок", — объявил диктор.

По информации очевидцев, эвакуация из здания началась только спустя некоторое время после начала стрельбы, а организаторы даже не думали прекращать соревнования. При этом глава Федерации танцевального спорта Надежда Ерастова заявила, что организаторы действовали грамотно и не начали эвакуацию сразу же, чтобы избежать паники.

Здания Крокус-Сити Холла и Крокус-Экспо находятся по соседству

Напомним, в пятницу, 22 марта, в ТЦ "Crocus City Hall", предположительно, 5 террористов устроили стрельбу, в которой, по последним данным (по состоянию на 13:00 24 марта), погибли 133 человека, еще 154 пострадали. На следующий день российские правоохранители задержали четыре гражданина Таджикистана.

Западные СМИ считают, что за терактом стоит "Исламское государство-Хорасан" (ИГИЛ-К). Это филиал группировки, базирующийся в Афганистане. Позднее террористы ИГИЛ даже опубликовали видео с бодикамеры одного из нападавших. Тем не менее президент РФ Владимир Путин в своем выступлении попытался обвинить Украину.

Добавим, что здание ТЦ "Крокус Сити Холл" из-за пожара было почти полностью разрушено. К слову, после теракта по России прокатилась волна "минирований" и эвакуаций.