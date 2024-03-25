"Всі присутні у цьому чудовому місці": диктор закликав не покидати "Крокус" під час теракту (відео)

Організатори хотіли продовжувати шоу, доки у сусідній будівлі вбивали людей

Під час теракту в московському ТЦ "Крокус Сіті Хол" на території "Крокус Експо" (обидва входять до комплексу "Крокус-Сіті") проходив чемпіонат Росії з танцювального спорту. Учасники турніру намагалися самостійно евакуюватися, через що розпочалася тиснява на виході, проте організатори наполягали на продовженні змагань.

Про це повідомляє РИА Новости. При цьому диктор закликав не панікувати та не залишати територію "Крокус Експо".

"Шановні спортсмени, шановні вболівальники, всі присутні в цьому прекрасному місці "Крокус Експо". Головна суддівська колегія хоче звернути вашу увагу на те, що зовсім скоро у нас відновляться змагання, зараз не варто панікувати, переживати й бігти в роздягальню, тому що тим самим ви можете наразити себе на небезпеку… У нас досить велика тиснява відбувається в роздягальні. Шановні спортсмени, ви можете не переживати та не залишати територію наших майданчиків", — оголосив диктор.

За інформацією очевидців, евакуація з будівлі почалася лише згодом після початку стрілянини, а організатори навіть не думали припиняти змагання. При цьому глава Федерації танцювального спорту Надія Єрастова заявила, що організатори діяли грамотно і не розпочали евакуацію одразу, щоб уникнути паніки.

Будівлі Крокус-Сіті Холла та Крокус-Експо знаходяться по сусідству

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, у ТЦ "Crocus City Hall", імовірно, 5 терористів вчинили стрілянину, в якій, за останніми даними (станом на 13:00 24 березня), загинули 133 особи, ще 154 постраждали. Наступного дня російські правоохоронці затримали чотирьох громадян Таджикистану.

Західні ЗМІ вважають, що за терактом стоїть "Ісламська держава-Хорасан" (ІДІЛ-К). Це філія угруповання, що базується в Афганістані. Пізніше терористи ІДІЛ навіть опублікували відео з бодікамери одного з нападників. Проте президент РФ Володимир Путін у своєму виступі спробував звинуватити Україну.

Додамо, що будівля ТЦ "Крокус Сіті Холл" через пожежу була майже повністю зруйнована. До речі, після теракту по Росії прокотилася хвиля "мінувань" та евакуацій.